Загинули люди: росіяни вистрілили з ПТРК по цивільному автомобілю (фото)

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, інцидент стався неподалік села Гур'єв Козачок. Ракета росіян була керованою.

Російські окупанти 17 червня вистрілили з протитанкової установки цивільним автомобілем у Харківській області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram.

Він зазначив, що керована протитанкова ракета вразила цивільну машину. За попередніми даними, загинули 4 особи.

"За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 особи, які загинули на місці. Деталі встановлюються", — зазначив Синєгубов.

За його словами, інцидент стався неподалік села Гур'їв Козачок. Саме у цей населений пункт рухався автомобіль. Синєгубов назвав черговим терором росіян мирного населення України.

Також голова ОВА показав фото з місця події.

Атака на автомобіль у Харківській області Фото: Олег Синегубов/Facebook

Трохи пізніше Синєгубов повідомив, що за уточненими даними, внаслідок прямого влучення з ПТКР "Корнет" загинули 2 мешканці смт Золочів. В автомобілі знаходилися 52-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони були волонтерами.

Зазначимо, що село Гур'їв Козачок знаходиться дуже близько до Росії — лише за два кілометри від кордону.

Гур'їв Козачок на карті Фото: Wikipedia

Також нагадаємо, що 17 червня в ОК "Південь" повідомили про ризик використання техногенного шантажу Росією. Окупанти "доведені до певної міри розпачу і можуть використовувати вибухові команди, щоби створювати техногенні катастрофи".

Крім того, танкіст ЗСУ розповів, як викрав у росіян Т-90. Окупанти пішли мародерствувати та залишили свій танк без нагляду посеред села на Донеччині.