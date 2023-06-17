Будують СРСР 2.0: РФ хоче захопити Україну, щоб після цього розпочати війну з НАТО, — Єрмак

За словами голови ОП, люди, які вважають пряме зіткнення Росії з НАТО неможливим, помиляються. Щоб цього не допустити, Україна має стати членом Альянсу.

Росія хоче захопити Україну, щоб розпочати війну з НАТО та відтворити Радянський Союз. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram.

Він заявив, що відтворення так званої "СРСР 2.0" неможливе без прямого зіткнення з НАТО.

"Ворог сподівався, що у разі окупації він зможе примусово мобілізувати мільйони українського населення в армію за прикладом тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. І завдяки цьому росія хотіла бути готовою до прямого зіткнення з НАТО", — написав Єрмак.

За його словами, люди, які вважають пряме зіткнення Росії з НАТО неможливим, помиляються. Щоб цього не допустити, Україна має стати членом Альянсу. Саме це поставить хрест на будь-яких зазіханнях президента РФ Володимира Путіна.

"Це рішення здатне зробити Альянс сильнішим. І стратегічно воно зробить ціну прямого конфлікту з НАТО для Росії непідйомною. Вже зараз Україна потребує гарантій безпеки, як проміжний етап перед вступом до Альянсу", — зазначив Єрмак.

Глава ОП сказав, що, якщо світ вагатиметься, то РФ і далі розглядатиме Україну як свою мету для окупації.

Нагадаємо, що глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна та НАТО вибудовують нову систему безпеки в Європі. За словами міністра оборони України, під час комісії Україна-НАТО обговорювалися 2 ключові питання. Перший – саміт Альянсу у Вільнюсі, другий – безпека Європи у майбутньому.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенбрег 16 червня заявив, що в липні Україну не запросять до Альянсу. За його словами, є три важливіші моменти, які потребують врегулювання.