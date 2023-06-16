Все для перемоги: Україна та НАТО вибудовують нову систему безпеки в Європі, — Резніков

За словами міністра оборони України, під час комісії Україна-НАТО обговорювалися 2 ключові питання. Перше — саміт Альянсу у Вільнюсі, друге — безпека Європи у майбутньому.

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Голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що під час саміту комісії Україна-НАТО обговорював із колегами довгострокові та короткострокові перспективи гарантування безпеки в Європі. Про це він написав у себе у Facebook.

За словами міністра, українська сторона мала можливість донести своє бачення ситуації. Тепер Київ розраховує на те, що його позицію буде враховано під час саміту НАТО у Вільнюсі.

"Також ми обговорили, як НАТО може допомогти нам налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі слід пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя", — зазначив Резніков.

Крім того, він заявив, що ще один дуже важливий напрямок — допомога з боку Альянсу в оборонних закупівлях для України.

"Ми розраховуємо, що Агентство закупівель НАТО допоможе нам побудувати ефективну та прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використати кожну гривню", — повідомив міністр.

Довгострокові перспективи України та НАТО

Друге питання, за словами Резнікова, стосувалося довгострокової перспективи побудови системи безпеки в Європі. Йдеться про стратегічне планування майбутнього. А саме якою має бути армія, оборона та система безпеки. Вже зараз українські планувальники та їхні колеги з НАТО працюють над цим.

"Словом, роблячи все можливе для якнайшвидшої Перемоги у війні зараз, ми працюємо і на майбутнє, і в цьому майбутньому Україна буде членом НАТО і продовжуватиме величезний внесок у систему безпеки Європи", — написав міністр.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенбрег 16 червня заявив, що в липні Україну не запросять до Альянсу. За його словами, є три важливіші моменти, які потребують врегулювання.

Крім того, 16 червня Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО. У резолюції Сейму Польщі йдеться про те, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу піде на користь організації, оскільки українська армія має реальний бойовий досвід.