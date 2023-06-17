Роють окопи у Джанкоя: ЗС РФ готуються до атак ЗСУ на Крим, – супутникові знімки

Більшість фортифікаційних споруд окупанти звели після втечі з Херсона. У північній частині Криму окопи з'являються у населених пунктах.

Російська армія збудувала численні лінії оборони від адмінкордону з Україною до Джанкоя. Про це свідчать нові супутникові знімки Planet Labs, які є у розпорядженні проєктів "Крим.Реалії" та "Схеми".

За словами військових експертів, облаштування ліній оборони говорить про підготовку армії РФ до захисту під час наступальних операцій ЗСУ.

Більшість окопів, згідно зі знімками, зведено окупантами після їхньої втечі з Херсона. Знімки північної частини Криму показують, що російські військові нерідко зводять фортифікаційні споруди впритул до сіл і в населених пунктах. Офіцер ЗСУ, журналіст-розслідувач із Криму Євген Лешан каже, що це звичайна практика для росіян.

Журналісти опублікували частину нових супутникових знімків із чотирьох інших локацій з новими окопами, які Росія підготувала для оборони Криму. Споруди з'явилися біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська та у Джанкойському районі.

"Росіяни ніколи не ставилися до людського життя як до цінності, тим більше до життів кримчан, яких вони завжди тримали як заручників. Так, ці люди в небезпеці, населення в селах – у небезпеці. Якщо йтимуть бойові дії, росіяни фактично використовують їх як щит", – розповів журналіст.

Нагадаємо, що 17 червня екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив про швидке звільнення українського Криму. За його словами, у найближчі кілька днів ЗСУ зазнають великих втрат.

А 15 червня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Колаборанти заявляли, що над півостровом пролетіли дев'ять дронів.