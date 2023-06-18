Втрати армії РФ найбільші з моменту піку боїв за Бахмут, — розвідка Великобританії

Найгарячішими точками фронту залишаються Донецька та Запорізька області.

Російська армія наразі зазнає найбільших втрат на полі бою з часів піку боїв за Бахмут. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідку у своєму Twitter 18 червня 2023 року.

Зазначається, що Україна продовжує вест наступальні дії на всіх напрямках фронту і вони є успішними. Найгарячішими точками залишається захід Донецької області, запорізький напрямок та околиці Бахмута.

Тим часом росіяни ведуть оборонні дії, британська розвідка визначає їх як відносно ефективні. Втім, втрати ворога востаннє такими значними були навесні 2023 року під час боїв за Бахмут. За останню добу РФ, за даними Генштабу ЗСУ, втратила 650 солдатів, а загалом — понад 219 тисяч особового складу.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", — вважають у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, ЗСУ просуваються на бахмутському напрямку, за даними Інституту вивчення війни (ISW) на 16 червня 2023.

Також Фокус писав про становище росіян під Бахмутом на момент середини червня 2023.