ЗСУ продовжують наступ на чотирьох ділянках фронту: де є успіхи, — ISW

За даними аналітиків, українські війська атакували північну та південну околиці Бахмута. Також захисники проводили операції на південному фронті.

ЗСУ продовжують свій наступ як мінімум на чотирьох ділянках фронту, згідно з вечірнім повідомленням експертів з Інституту вивчення війни (ISW) за 17 червня 2023 року.

Американські аналітики з посиланням на повідомлення МО РФ, а також дані з інших джерел, вказують на те, що 17 червня ЗСУ завдавали локальні наземні удари на заході і на півдні від Кремінної (Луганська область). У той же час російські війська завдали обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ пишуть, що українська армія відбила атаки російських окупантів поряд з населеними пунктами Берестове (30 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (19 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

ЗСУ продовжують свій контрнаступ як мінімум на чотирьох ділянках фронту, згідно з вечірнім повідомленням експертів з Інституту вивчення війни (ISW) за 17 червня 2023 року Фото: ISW

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр визнала, що ЗСУ продовжують як контрнаступальні, так і оборонні операції на сході України.

Аналітики з посиланням на Маляр пишуть, що ЗСУ продовжують наступати під Бахмутом, а російські джерела стверджують, що українська армія атакувала околиці цього міста, зокрема його північну та південну частини.

Аналітики з посиланням на Маляр пишуть, що ЗСУ продовжують наступати під Бахмутом Фото: ISW

У звіті ISW сказано, що українські війська продовжують контрнаступні операції на півдні, південному заході та південному сході від населеного пункту Велика Новосілка у Донецькій області. Експерти також повідомляють, що ЗСУ проводять наступ на південному заході та південному сході від населеного пункту Оріхів Запорізької області.

У звіті ISW із посиланням на Ганну Маляр йдеться, що, за її словами, ЗСУ просунулися на відстань до 2 кілометрів на кількох напрямках на півдні України. Також заступник міністра оборони України заявила, що інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку знизилася і що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо міста.

Нагадуємо, що голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 18 червня заявив, що ЗСУ подолали більше кілометра під Авдіївкою.

Згідно з повідомленням розвідки Великої Британії від 18 червня, втрати ЗС РФ найбільші з моменту піку боїв за Бахмут. Гарячими точками фронту залишаються Донецька та Запорізька області.