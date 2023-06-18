"Видадуть втрату Криму за перемогу": Кулеба потролив Пєскова за слова про демілітаризацію Києва

За словами голови української дипломатії, Путін навіть поразку в Україні зможе видати за перемогу Росії.

Російська влада, враховуючи президента Володимира Путіна, навіть поразку у війні проти України представить як перемогу для російського суспільства. Про це 18 червня написав глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці, коментуючи заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що завдання щодо "демілітаризації" України частково виконані.

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Глава української дипломатії припустив, що Кремль найближчим часом може оголосити про виконання інших "пріоритетних завдань", поставлених Путіним.

"У наступних серіях: фактично всі завдання СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися тільки в Росії, а втрати російських солдатів і техніки в Україні, про які ми нікому не розповімо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", — написав Кулеба.

Згідно з висловом міністра, Путін зможе представити росіянам втрату Криму та поразку у війні як свою перемогу. На цьому фоні Кулеба звернувся до партнерів із закликом посилити підтримку України.

Що сказав Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито виконала завдання "спецоперації" щодо "демілітаризації" України. У своєму поясненні він зазначив, що Україна все менше покладається на свою власну зброю і все більше звертається за підтримкою до озброєння країн Заходу.

Раніше, 11 червня, Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має фактично жодних передумов для того, щоб розпочати переговори з Україною.