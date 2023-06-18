Сили оборони України знищили російський "Леопард" (відео)

Українські захисники за допомогою безпілотників скорегували артилерійський удар й по російському танку Т-80.

На фронті знищили станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" та танк Т-80. Про це 18 червня повідомив Telegram-канал "Балу HUB".

На відео можна побачити, що "Леопард" росіяни заховали у густій рослинності. Це їм не допомогло зберегти техніку.

Також українські війська ліквідували ворожий танк. Для важкої бронетехніки окупанти зробили вільну ділянку від дерев поблизу лісу. Українські захисники за допомогою безпілотників скорегували артилерійський удар. Згодом Т-80 було ліквідовано.

СНАР-10 "Леопард": особливості та історія створення

Станція наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" розроблена радянськими фахівцями в науково-виробничому об'єднанні "Стріла". Техніка розміщується на шасі легкоброньованого тягача МТ-ЛБ. СНАР-10 вважають першою машиною у своєму класі, яка отримала режим розпізнавання цілі за параметрами спектра доплерівського сигналу. Завдяки використовуваній апаратурі, техніка здатна забезпечити виявлення наступних цілей на достатньо далеких відстанях:

наземних розривів снарядів від 4 до 10 км;

рухомих наземних цілей до 17 км;

надводних цілей до 30 км;

надводних розривів снарядів від 14 до 23 км.

Розробка модифікованого комплексу СНАР-10 почалася наприкінці 1990-х років. Замість обладнання СНАР-10 в Росії вирішили модернізувати установку нового устаткування РЛС 1РЛ133-3 "Кредо-1". Комплекс розроблявся у період з 1997 по 2002 роки. Головним конструктором був Н. А. Зайцев. У 2003 році відповідна техніка машина пройшла державні випробування і була взята на озброєння. З 2004 року було розпочато серійне виробництво.

Нагадаємо, 15 червня бійці "Білого вовка" блискавично атакували російські війська. Загалом знищили 14 одиниць техніки за ніч. Завдяки роботі спецпризначенців Служби безпеки України в росіян скоротилася кількість танків, гаубиць та автомобільної техніки.