"Оточили": під Запоріжжям РФ втратила замкомандира батальйону та близько 300 бійців (фото)

За інформацією пропагандистів, кількість загиблих окупантів у населеному пункті П'ятихатки перевищує кілька сотень людей. На допомогу їм ніхто не прийшов.

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Цього разу жалоба наздогнала Південну Осетію, адже на полі бою загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Техов Айвенго. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал "Ровеньковское сопротивление" 18 червня.

За інформацією джерела, настала смерть внаслідок боїв із українськими захисниками на Запорізькому напрямку. Техов Айвенго з підлеглими потрапив до оточення в населеному пункті П'ятихатки.

"Ніхто з бійців не відступив і вирішили стояти до останнього і у результаті практично весь батальйон загинув", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі обрушилися з критикою на підготовленість російської армії, оскільки втрати окупантів поблизу цього населеного пункту перевищують кілька сотень людей. Найбільше вони обурені тим, що ніхто не прийшов на допомогу до ЗС РФ і їх залишили там віч-на-віч із наступом ЗСУ.

"Батальйон??? Цілий батальйон??? Як так? Це ж від 300 чоловік + техніка ... Кошмар ... Просто пекло ... Де ж була підтримка артилерії і наших асів з повітря??? Це повний пі**ець ...Сподіваюся все-таки на помилку в тексті", — пишуть адміни.

Крім того, російські воїнкори другий день зазначають, що населений пункт П'ятихатки у Запорізькій області був звільнений українськими військами і окупантiв знову відкинули вглиб.

Українська сторона на момент публікації матеріалу офіційно не коментувала цієї інформації.

Нагадаємо, 13 червня в Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на півдні та сході України. У ході наступальних операцій на Бердянському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км. На флангах у районі Бахмута просування ЗСУ становить від 1,5 до 3,5 км.