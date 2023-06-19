У Криму повідомили про вибухи та стрілянину: у небо підняли гелікоптери, — ЗМІ (відео)

На півночі окупованого півострова чули кулеметні черги. За словами очевидців, на місце пригоди приїхали поліцейські, які нібито просили військових припинити стрілянину. Представники окупаційної влади поки не коментували те, що сталося.

На території північної частини тимчасово окупованого Криму було чути серію вибухів і звуки пострілів з кулеметів. Про це в ніч проти 19 червня повідомив місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Повідомляється, що в Красноперекопську було чути кілька гучних вибухів, а невдовзі після цього було помічено чотири вертольоти, люди чули звук стрілянини з кулеметів.

Крім того, звуки пострілів були чутні в Ішуні та Танковому, проте точне місце розташування стрілянини поки що не визначене. Свідки зазначають, що гелікоптер близько 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, після чого відлетів у напрямку Роздольного.

Згодом мешканці окупованого півострова повідомили, що на місце, де чули постріли, приїхали поліцейські, які просили військових припинити стрілянину.

Нагадаємо, 17 червня завдяки супутниковим знімкам Planet Labs стало відомо, що російська армія збудувала численні лінії оборони від адмінкордону з Україною до окупованого Джанкоя.

Нагадаємо також, що 17 червня екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив про швидке звільнення Криму. Однак, за його словами, в найближчі кілька днів ЗСУ зазнають великих втрат.

Раніше, 2 червня, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україна зможе повернути Крим уже у 2023 році. За словами чиновника, це можливо у тому випадку, якщо ЗС РФ зіткнеться з дефіцитом техніки