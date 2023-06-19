Контрнаступ України: ЗСУ домагаються локальних успіхів, але можуть зупинитися, — ISW

За даними військових дослідників, основних зусиль України щодо контрнаступу поки що не було. А операційні паузи є звичайним явищем під час великих військових операцій.

Українські сили можуть на якийсь час призупинити контрнаступну операцію та провести переоцінку поточної тактики для майбутніх атак. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 18 червня.

Керівник естонського розвідцентру полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що найближчого тижня наступ України не очікується.

За інформацією видання The Wall Street Journal за 17 червня, український контрнаступ здебільшого зупинився для перегляду подальшої тактики.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми оцінками ISW щодо масштабів і підходів локальних контратак України на півдні та сході. ISW раніше повідомляв, що ЗСУ поки не пускали в хід основну частину наявних сил. Основних зусиль у контрнаступі поки що не було зроблено. Операційні паузи, нагадали військові дослідники, — звичайне явище великих наступальних операцій. Поточна зупинка ще не означає, що контрнаступ ЗСУ закінчився.

Контрнаступ ЗСУ: локальні успіхи

Водночас у зведенні ISW ідеться, що Сили оборони 18 червня проводили наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту й досягли деяких успіхів.

Геолокаційні кадри підтвердили обмежений поступ ЗСУ в районі 30 км на південь від Кремінної. Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ просунулися більш як на кілометр у районі міста Донецьк. Російські джерела стверджували, що контрнаступ України йде на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на кордоні Донецької та Запорізької областей, що принесло локальні успіхи.

ЗСУ продовжували операції на заході Запорізької області, геолоковані дані показали, що ЗСУ ввійшли до західної частини населеного пункту П'ятихатки, що за 41 км від Запоріжжя.

Офіційний представник української Таврійської групи військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські сили продовжують контратаки на заході Донецької та Запорізької областей і що українські сили мають "багато роботи".

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські війська продовжили перекидання особового складу й важкої бронетехніки з району Нової Каховки та Каховки на захід Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що в районі Запоріжжя Росія втратила заступника командира батальйону та приблизно 300 військових.

Також з'явилася інформація про те, що в окупованому Криму пролунали вибухи та була стрілянина. Окупаційна влада підняла в небо гелікоптери.