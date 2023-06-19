Чорний дим та розбиті машини: Бєлгородська та Курська області потрапили під сильний обстріл (фото)

За даними журналістів, одна жінка загинула та ще семеро жителів міста Валуйки отримали різні поранення. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено ЛЕП, через що десятки будинків залишилися без світла.

Унаслідок інтенсивного обстрілу жителі російського міста Валуйки, яке розташоване в Бєлгородській області й межує з Україною, змушені ховатися в підвалах. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

У місті стоїть чорний дим, є серйозні пошкодження автомобілів і розбиті вікна.

Згідно з попередньою інформацією від губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, щонайменше семеро людей постраждали внаслідок обстрілу, а п'яти багатоквартирним будинкам і чотирьом приватним домоволодінням завдано значних пошкоджень, включаючи виламані вікна та пошкоджені фасади, а також займання господарської споруди в одному з приватних будинків.

"За попередніми даними, постраждали 7 людей, серед них одна дитина, у неї перелом ключиці. Також постраждали чоловік — у нього закрита черепно-мозкова травма — і три жінки, дві з яких із осколковими пораненнями, і ще одна дівчина з контузією. В усіх постраждалих стан середнього ступеня важкості. Бригади швидкої допомоги доправили їх до Центральної районної лікарні", — розповів Гладков.

За даними російського медіа Shot, унаслідок обстрілу в місті Валуйки загинула жінка.

Обстріл Курської області Росії

Крім того, російські журналісти стверджують, що Збройні сили України нібито обстріляли селища Тьоткіно та Попово-Лежачі Курської області. У Попово-Лежачах через пошкодження ліній електропередач у частині будинків немає електрики. Також постраждали господарські будівлі в трьох домоволодіннях і кілька автомобілів.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що підрозділ "Захід-Ахмат" зайняв КПП у Бєлгородській області РФ, який раніше атакували бійці "Російського добровольчого корпусу", і лякають, що порушники кордону отримають "блискавичну відповідь".

Також 15 червня повідомлялося, що росіяни незадоволені присутністю ЗС РФ в евакуйованих селах, бо ті залізають у їхні будинки та крадуть усе, що попадеться на очі.

Нагадаємо також, що президент РФ Володимир Путін 13 червня під час зустрічі з російськими військовослужбовцями прокоментував події в прикордонних регіонах Росії. Він визнав, що Москва не була готова належним чином реагувати на те, що відбувається в Бєлгородській області.