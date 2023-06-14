"Можна було краще підготуватися": Путін визнав, що не був готовий до подій у Білгороді

Президент Росії визнав, що Москва не була готова належним чином реагувати на події у прикордонних регіонах, таких як Білгород.

Related video

Путін у вівторок, 13 червня, під час зустрічі з російськими воєнкорами прокоментував події у прикордонних регіонах Росії, повідомляє Newsweek.

У травні в регіонах Росії, що межують з Україною, насамперед у Білгороді, добровольці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" провели серію військових операцій. Кремль звинуватив у рейдах Україну.

"Звичайно, в цьому немає нічого хорошого", — сказав Путін про транскордонні атаки. — "Але в принципі можна було припустити, що противник так поводитиметься, і можна було краще підготуватися".

У травні ситуацію в Білгородській області прокоментувала заступник міністра оборони України Ганна Маляр: "Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм зараз потрібно це для втихомирення ситуації у Білгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання".

Заступник міністра додала, що оскільки відповідальність за події у Білгородській області взяли громадяни Російської Федерації, це стало внутрішньою справою РФ.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента Володимира Путіна з військовими кореспондентами обумовлена розумінням глави Кремля того, що переконані прихильники війни є його ключовим електоратом. Аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що російський президент все більше покладатиметься на ультранаціоналістичну спільноту, щоб забезпечити підтримку затяжної війни серед громадян РФ.

Нагадаємо, що 13 червня на зустрічі з воєнкорами Володимир Путін заявив, що ЗСУ нібито втратили мінімум 160 танків та 360 бронемашин. За його словами, знищена Росією техніка складає 25-30% загального обсягу переданих Києву західних бойових машин.