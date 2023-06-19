Надвисока температура: як працюють теплові пастки на винищувачі F/A-18 Hornet (фото)

Фотограф зафіксував винищувач зі складу Королівських сил ВПС Малайзії, на якому видно момент пуску пасток. Їх система літака може запускати повністю автоматично.

Сучасні літаки мають різноманітні засоби протидії загрозам. Один із них — це інфрачервоні пастки, які можуть завести в оману ракети для перехоплення. У мережі вперше опублікували, який вигляд має момент їхнього пуску на винищувачі F/A-18 Hornet. Про це повідомляє The War Zone.

Один із фотографів сфотографував момент пуску інфрачервоних пасток як радіолокаційного засобу боротьби. Винищувач F/A-19-D Hornet уперше зафіксували в перші секунди цієї операції. Літак належить Королівським Військово-повітряним силам Малайзії, однак конкретних даних про місце та час фотографії немає. У виданні зазначають, що запалюються інфрачервоні пастки за допомогою невеликих піротехнічних зарядів. В основному їх виготовляють зі сполуки магнію, який горить за надзвичайно високої температури.

Інфрачервоні пастки на борту літака

Також автор зміг ідентифікувати, що F/A-18D має так званий "подвійний ковш" системи пасток. Вони є частиною системи протидії загроз AN/ALE-47. Це смартсистема, яка здатна працювати в повністю автоматичному режимі. AN/ANL-47 на основі отриманих даних про загрозу від радіолокаційного приймача отримує попередження про загрозу, відтак система сама вирішує, які засоби та в якій послідовності застосовувати.

Окрім цього, вона пропонує напівавтоматичний режим, коли система пропонує варіанти протидії, але рішення ухвалює екіпаж, і ручний режим, коли все робить екіпаж. У нього є 6 варіант щодо типу, послідовності й кількості контрзасобів.

Колишній британський льотчик Пол Тремелінг каже, що інфрачервоні пастки необхідні для того, щоб збивати з курсу ракети. У залежності від її просунутості можна відстрілювати різні пастки, якщо вони встановлені в літак.

"Наприклад, дуже просту загрозу можна подолати за допомогою джерела тепла. Складнішу загрозу потрібно буде подолати за допомогою контрзаходів, які відповідають тепловій сигнатурі літака-носія. Можливо, йому також доведеться діяти аеродинамічно, щоб не впасти, — адже цього буде недостатньо для того, щоб перемогти загрозу", — пояснив Тремелінг.

Нагадаємо, 16 червня посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що українська сторона вивчає стан австралійських винищувачів F/A-18 Hornet.

12 квітня у Фінляндії відмовилися від ідеї передавати Україні винищувачі Hornet, бо їх планують експлуатувати до заміни на F-35.