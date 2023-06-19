"400 осіб на тиждень": у Маріуполі помирає більше людей, ніж при "Covid-19", — ЦНС

За інформацією підпілля, ситуація досягає критичної точки і медична система у місті фактично знищена. Допомогу надають виключно російським військовим.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині почала зростати кількість смертей серед цивільного населення від природних причин. Загарбники довели місто до критичного стану. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву 18 червня.

За інформацією українського підпілля, російські окупанти знищили медичну систему міста Маріуполь і спостерігається це в інших населених пунктах також. Гуманітарна криза з кожним днем лише посилюється.

"За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому м. Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 осіб на тиждень. Це в 2,6 рази більше за пік найбільшої ковiдної смертності. Наразі медична система міста практично не працює. Адже окупанти переводять максимум медичних установ на обслуговування поранених російських військових", — йдеться у повідомленні.

Звичайні громадяни не можуть отримати базові речі, серед яких медична допомога. Бувають випадки, коли медичні працівники все ж таки допомагають мирному населенню, але переважно це ті фахівці, які залишилися на боці України.

За такі дії вони можуть постраждати, оскільки керівництво категорично заборонило зв'язуватися з людьми, які не оформили паспорт РФ.

"Проте ті медичні працівники, які не змінили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоча окупанти це суворо забороняють і загрожують фізичною розправою", — підсумували ЦНС.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що російські окупанти виселяють із будинків жителів Херсонщини. При цьому вони почали використовувати тортури до них, а в будинки заселяють представників окупантської армії.