Із застосуванням тортур: окупанти виселяють із будинків мешканців Херсонщини, – ЦНС

Окупанти примусово виселяють людей з їхніх будинків, щоб використовувати їх для поселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.

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Російські загарбники виселяють зі своїх будинків мешканців міст Олешки та Гола Пристань Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією, одержаною від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях півдня України, окупаційні адміністрації продовжують системний тиск на цивільне населення у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у джерелі.

За даними ЦНС, у містах Гола Пристань та Олешки Херсонської області спостерігається систематичне вимушене переселення місцевих жителів із їхніх будинків із застосуванням насильства та фізичних мук.

Після примусового відселення місцевих жителів їхні будинки використовуються для переселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також для розміщення вогневих позицій.

Також, за інформацією ЦНС, у смт. Розівка Запорізької області окупаційні сили незаконно використовують Розівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги пораненим російським військовослужбовцям.

"Натомість місцеві жителі позбавлені можливості отримувати медичну допомогу та перебувають під постійним психологічним тиском, отримавши вказівку про нерозповсюдження інформації про цей факт", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо, що 7 червня стало відомо, що російські окупанти почали блокувати виїзд, а також відбирати будинки у мешканців окупованої частини Херсонської області.

А в окупованому Старобільську Луганської області росіяни виселяють з будинків українців, які відмовляються від отримання паспорта РФ.