С применением пыток: оккупанты выселяют из домов жителей Херсонщины, – ЦНС

Оккупанты принудительно выселяют людей из их домов, чтобы использовать их для поселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также для размещения огневых позиций.

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Российские захватчики выселяют из собственных домов жителей городов Алешки и Голая Пристань Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По информации, полученной от партизанской сети на временно оккупированных территориях юга Украины, оккупационные администрации продолжают системное давление на гражданское население во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей", — говорится в источнике.

По данным ЦНС, в городах Голая Пристань и Алешки Херсонской области наблюдается систематическое вынужденное переселение местных жителей из их домов с применением насилия и физических мучений.

После принудительного отселения местных жителей, их дома используются для переселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также для размещения огневых позиций.

Также, по информации ЦНС, в пгт. Розовка Запорожской области оккупационные силы незаконно используют Розовскую центральную районную больницу для предоставления медицинской помощи раненым российским военнослужащим.

"Зато местные жители лишены возможности получать медицинскую помощь и находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации об этом факте", – сообщили в Сопротивлении.

Напомним, что 7 июня стало известно, что российские оккупанты начали блокировать выезд, а также отбирать дома у жителей оккупированной части Херсонской области.

А в оккупированном Старобельске Луганской области россияне выселяют из домов украинцев, которые отказываются от получения паспорта РФ.