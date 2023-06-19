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Підрив колаборанта: в ФСБ заявили про "спробу теракту" у Бердянську (відео)

Фото: ТАСС

За версією силовиків, жінка на ім'я Олександра допомагала спецслужбам України. Вона мала передати компоненти вибухівки, а виконавець — зібрати саморобну бомбу.

Російські правоохоронці "запобігли" терактам проти окупаційної "влади" Запорізької області. Про це повідомив пресцентр ФСБ Росії у коментарі російським ЗМІ.

За даними силовиків, теракти нібито готували агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

ФСБ Росії прозвітувала про проведення "оперативної гри", в процесі якої припинила серію диверсійно-терористичних актів щодо окупаційної влади та російських правоохоронців.

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Затримано жінку на ім'я Олександра, яка, за версією ФСБ, допомагала українським спецслужбам. Проти неї відкрили кримінальні справи за статтями про теракт, незаконне придбання і збут вибухових речовин та пристроїв.

"Встановлено співробітника української спецслужби, який керував діяльністю завербованих ним посібників з числа жителів Запорізької області. Було вилучено засоби підготовки до скоєння злочинів, а також виявлено канали агентурного зв'язку", — зазначили у ФСБ.

Затримані "агенти", як розповіли правоохоронці, планували підірвати автомобіль одного зі співробітників так званої адміністрації Бердянська.

"Олександра мала передати компоненти вибухового пристрою "таємним" способом. А чоловік повинен був зібрати саморобну бомбу за отриманими від куратора інструкціями", — навели у ФСБ деталі операції.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони 12 червня заявило про підготовку росіянами провокації у тимчасово окупованому Армянську. Окупанти можуть зробити штучну техногенну катастрофу на заводі "Кримський титан".

А 6 червня ФСБ звинувачувало ГУР Міноборони у підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби" в Росії. Для цього нібито було створено підрозділ із легкомоторною авіацією з метою проведення атак на енергоінфраструктуру.