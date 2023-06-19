Росіяни вигнані: ЗСУ показали кадри зі звільнених П'ятихаток (відео)

Окупанти втекли із населеного пункту Запорізької області, залишаючи на позиціях бойову техніку та боєприпаси.

Сили оборони України протягом двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль низку населених пунктів. Серед звільнених міст – П'ятихатки, Запорізька область. Відео із деокупованого населеного пункту опублікували у Telegram-каналі Сухопутних військ.

"Українські військові публікують відео із П'ятихаток Запорізької області, які перейшли під контроль ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

На відео захисники України підтвердили визволення П'ятихаток.

"Сьогодні, 18 червня, вигнано р*шистів із населеного пункту П'ятихатки", — повідомили військові.

Також вони заявили, що російські окупанти втекли з населеного пункту, кидаючи техніку та боєприпаси.

Окрім того, деокупацію П'ятихаток підтвердила і заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Цього разу жалоба наздогнала Південну Осетію, адже на полі бою загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Техов Айвенго. За інформацією джерела, настала смерть внаслідок боїв із українськими захисниками на Запорізькому напрямку. Техов Айвенго з підлеглими потрапив до оточення в населеному пункті П'ятихатки.

Нагадаємо, 13 червня в Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на півдні та сході України. У ході наступальних операцій на Бердянському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км. На флангах у районі Бахмута просування ЗСУ становило від 1,5 до 3,5 км.