Ворог став сильнішим: російська армія значно покращила свою тактику, — NYT

Окупанти навчилися робити засідки, не кидають колони техніки в район бойових дій і частіше використовують аеророзвідку.

Російські війська покращили свою оборону, координацію артилерії та підтримку з повітря. Про це 19 червня повідомило The New York Times.

Журналісти переглянули документи й відео, які свідчать про покращення дій російської армії. Західні особи кажуть, що, швидше за все, Росія стала сильнішим ворогом. Це важливо, бо Україна веде контрнаступ, а РФ веде оборону. Цей поворот, як зазначають у виданні, все ще дуже далекий від початкового плану Росії щодо повномасштабного вторгнення та швидкої поразки України.

Автори поспілкувалися з 17-ма українськими солдатами, російськими полоненими, офіцерами та західними офіційними особами, а також переглянули серію відео й документів. Стверджується, що останні успіхи Кремля, зокрема в Бахмуті, були й завдяки адаптації.

Як змінилася тактика РФ?

Регулярна російська армія вже не їздить бронеколонами в бій, де їх можуть швидко пошкодити чи знищити. Також окупанти частіше використовують безпілотники та зондувальні атаки. Окрім того, ЗС РФ навчилися робити засідки, що вимагає терплячості й дисциплінованості. До таких висновків окупанти дійшли після величезних втрат у живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.

І найманці ПВК "Вагнер" змогли випереджати українських військових завдяки тактиці й одноразовому особовому складу.

Нагадаємо, 19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ втратили понад 4,6 тисячі вбитими та пораненими на півдні та під Бахмутом.

Також у британській розвідці заявили, що підрив Каховської ГЕС дозволив ЗС РФ перекинути тисячі військ у Запорізьку область.