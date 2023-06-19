Україна зацікавлена придбати до 1000 шведських БМП CV90, – ЗМІ

Вартість однієї БМП CV90 у найновішій версії MkIV може складати приблизно 10 млн доларів, а відтак українському бюджету це може коштувати майже 10 млрд.

Міністерства оборони України, Словаччини та Чехії підписали спільний меморандум про намір співпрацювати в закупівлі та експлуатації шведських БМП CV90. В ньому також йдеться про те, що Україна зацікавлена придбати до тисячі таких машин. Про це повідомляє чеське видання CZDefence.

Взаємна співпраця стосується спільник консультацій щодо технічних специфікацій та вимог до БМП CV90. Також Україна, Словаччина та Чехія будуть разом консультуватися щодо можливостей залучення національних ВПК до розробки та виробництва шведських БМП.

Зазначається, що угода трьох країн за змістом є повторенням такого ж меморандуму між Чехією та Словаччиною, проте документи є незалежними один від одного. Нині ці дві країни закуповують шведські БМП для власної армії. Чехія придбає 246 БМП CV90 для заміни морально застарілих БМП-2. Словаччина закупить 152 CV90. Чехії контракт обійдеться у понад 2,5 млрд доларів, а Словаччині 1,3 млрд.

Україна зацікавлена придбати до тисячі БМП

В кінці статті зазначається, що Україна висловила зацікавленість у закупівлі до 1000 БМП CV90. Наразі на озброєнні ЗСУ є десятки БМП CV9040, які передала Швеція в межах військової допомоги. Для придбання 1000 машин треба приблизно 10 млрд євро. Якщо Міноборони України закупить такі ж версії, що і Чехія та Словаччина, то одна машина коштуватиме приблизно 10 млн доларів.

Також варто додати, що оборонна компанія BAE Systems відкриває офіс в Україні з подальшими намірами розгорнути ремонт і виробництво озброєння. BAE Systems як раз виробляє CV90.

Нагадаємо, 31 травня в Міноборони України заявили, що ЗСУ отримають одну з найсучасніших версій БМП CV90.

22 липня 2022 року Чехія визначилась з новою БМП для війська — вибір пав на шведський CV90.