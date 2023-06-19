У Сімферополі вибухнув автомобіль із топокупантом, — росЗМІ (фото)

Так званий "помічник віцепрем'єра" Володимир Єпіфанов разом зі своїм секретарем і охоронцем отримали серйозні опіки після вибуху. За день до інциденту автомобіль топокупанта перевірили на СТО в Сімферополі.

У Сімферополі вибухнув автомобіль із помічником так званого "віцепрем'єра" окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова. Про це повідомило 19 червня російське медіа Baza.

Унаслідок підриву авто ставленик російських окупантів, його секретар і охоронець отримали сильні опіки. НП сталася на Євпаторійському шосе о 4:00 ранку.

Володимир Єпіфанов допомагав "віцепрем'єру" з економічним розвитком захопленого регіону. Також він є кандидатом у депутати від "Єдиної Росії".

Єпіфанов їхав за кермом Toyota Land Cruiser, і зненацька вибухнув газовий балон, встановлений у машині. Чиновник не впорався з керуванням, авто зупинилося, наїхавши на перешкоду.

Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук. Охоронцю також обпалило ліву ногу, всіх госпіталізували. Єпіфанов і його пасажири перебувають під наглядом лікарів.

Через що стався вибух, невідомо. За словами помічника віцепрем'єра, за день до інциденту газовий балон перевірили на СТО в Сімферополі.

"Ймовірно, його власникам тепер варто чекати на візит правоохоронців", — припустили російські пропагандисти.

Нагадаємо, що партизанський рух "Атеш" повідомляв про виїзд російських окупантів і колаборантів із півночі Криму.

Фокус раніше писав, що 2 червня в тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району підірвали автомобіль, у якому було четверо колаборантів.