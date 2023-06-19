Всі хочуть Leopard – Італія вслід за Чехією та Норвегією придивляється до німецьких танків

Італійська армія має на озброєнні танки C1 Ariete власного виробництва. Тому якщо вони придбають німецькі танки, то це буде ще одним кроком стратегічного партнерства двох країн, вважають журналісти.

Італійській уряд веде переговори з Німеччиною щодо можливого придбання танків Leopard 2A7 або Leopard 2A8. Про це повідомляє оборонний журнал Rivista Italiana Difesa.

Якщо переговори завершаться успішно, то угода буде підписана з новоствореною компанією KNDS, яка утворилась в результаті злиття німецької Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexters Systems. Попередньо Міноборони Італії хоче закупити щонайменше 125 нових танків для заміни вітчизняних танків C1 Ariete. На це планується виділити 4-6 млрд євро.

У виданні стверджують, що перемовини можна назвати такими, що просуваються. Попри велику вартість контракту, умова може зміцнити стратегічний альянс між Італією та Німеччиною. Притому уряди двох країн розглядають можливість того, щоб танки не просто локалізували, а щоб Німеччина зі свого боку придбала озброєння італійського виробництва. Наприклад, італійські ударні гелікоптери AW-249 або ПРО SAMP/T, яку виготовляють разом з Францією.

Відомо, що нині на озброєнні Італії є виключно танки власного виробництва C1 Ariete. З 2022 року в Італії прийняли рішення модернізувати 125 танків на загальну вартість 848 млн євро. Якщо Італія піде на заміну власних танків на німецькі, то це буде черговою перемогою для виробника Leopard 2, вважають журналісти.

Нагадаємо, 14 червня Міноборони Норвегії оголосило про придбання 54 танків Leopard 2A8 NOR — спеціальній версії для норвезької армії.

27 травня KMW вперше показала на виставці озброєнь новітній танк Leopard 2A8.