Понад 500 жителів загинули: росіяни відмовляли в евакуації з Олешок без паспорта РФ, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, людей залишили вмирати у затоплених населених пунктах. Це порушує усі норми Міжнародного гуманітарного права.

Сотні мирних жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області загинули через те, що російські загарбники відмовилися їх евакуювати. Причина в тому, що мали інші документи. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 19 червня.

За інформацією українського підпілля, у містах, які перебувають під тимчасовим контролем російських окупантів, наслідки підриву Каховської ГЕС відчуваються набагато сильніше.

Росіяни відмовляли у евакуації громадянам, які так і не оформили російський паспорт. Зокрема такі випадки зафіксовані в Олешках.

"За попередніми даними понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі також зазначили, що всі дії росіян по відношенню до цивільного населення вказують на те, що це геноцид. Кожен, хто причетний до подій, які спричиняють смерть людей, має понести справедливе покарання.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС дозволив ЗС РФ перекинути війська. У британській розвідці зазначають, що вони перекинули угруповання зі східного берега Дніпра до Запорізької області, а також під Бахмут для зміцнення оборони. Це може бути кілька тисяч людей.