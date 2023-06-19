Росія в обхід санкцій купує снайперські набої американського виробництва, — Politico

Експерти помітили американські набої, які використовуються для гвинтівки Orsis T-5000, у російських військових.

Російська організація "Промтехнологія", що спеціалізується на виробництві гвинтівок моделі Orsis T-5000, та інша російська фірма "Тетіс", що знаходиться у списку санкцій, закупили значні партії набоїв виробництва американської компанії Hornady. Про це йдеться у виданні Politico.

У відеоролику, створеному членами приватної військової компанії "Вагнер", було помічено американські патрони, які використовували з гвинтівкою Orsis T-5000.

"Боєприпаси Hornady або їх компоненти знаходяться у вільному доступі в Росії разом з іншим висококласним іноземним військовим спорядженням", — пише видання.

За даними, наданими журналістами, вдалося документально підтвердити інформацію про постачання вказаного обладнання. Видання зазначає, що інформація про закупівлю цих товарів фактично доступна на публічних ресурсах в Інтернеті, і будь-який користувач з доступом до російської мережі та знання міжнародних кодів митної класифікації може виявити деталі угод, включаючи імпортерів, постачальників та опис товарів.

У "декларації про відповідність", поданій до державного реєстру Росії від 12 серпня 2022 року, "Промтехнологія" заявила, що планує закупити партію зі 102 200 свинцевих куль Hornady для складання "мисливських патронів", які використовуються в "громадянській зброї з нарізним стволом". Характеристики – кулі калібру 338 Lapua Magnum вагою 285 гранів – відповідають характеристикам продукту з каталогу Hornady.

Є також інформація про другу декларацію з тією ж датою, що стосується партії "гільз без кришки для збирання набоїв для цивільної вогнепальної зброї". Ці гільзи виготовлені компанією Hornady і мають таку ж специфікацію — 338 Lapua Magnum.

Стів Горнаді, генеральний директор Hornady, заперечував продаж боєприпасів Росії під час війни.

"Щойно Росія вторглася в Україну, ми закінчили", — сказав Горнаді під час короткої телефонної розмови журналістам.

Спочатку Горнаді відмовився коментувати, коли журналісти заявили про наявність доказів постачання патронів у Російську Федерацію. Однак згодом компанія запросила, щоб документи були відправлені факсом або кур'єром. Після отримання документів Hornady повторив свої заперечення щодо цього питання.

Ми категорично не експортуємо нічого до Росії і не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року. всі доступні заходи, щоб зупинити це", — сказав Горнаді.

Горнаді додав, що зв'язався із владою США після запиту Politico. Він зазначив, що чинне законодавство США вимагає, щоб клієнти повинні отримати дозвіл Міністерства торгівлі на реекспорт товарів, вироблених у Сполучених Штатах.

"Наскільки нам відомо, жоден із наших клієнтів не порушує цей закон", – сказав він.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь журналістам Politico зазначив, що у них "велика кількість амуніції НАТО, що залишилася від української армії".

Російська компанія Промтехнологія відмовилася коментувати митні декларації щодо імпорту боєприпасів. Вони підкреслили, що не мають жодних зв'язків з Hornady і мають виробничі потужності для виробництва власних боєприпасів. У коментарі, опублікованому в Politico, компанія зазначила, що гвинтівка Orsis та вироблені ними боєприпаси призначені для "мисливських та спортивних" цілей, і вони легально доступні на цивільному ринку.

Нагадаємо, що виробник ударних безпілотників "Ланцет", які використовують Кремль у війні проти України, продовжує імпортувати західні комплектуючі.

15 травня у Білому домі заявили, що санкції проти Росії суттєво обмежують діяльність ВПК РФ та поступово руйнують її економіку. У США вважають, що якщо економіка РФ не була повністю зруйнована за останній рік, вона все ж таки істотно постраждала. Це спонукало кремлівське керівництво до надмірних фінансових витрат, зокрема з метою зміцнення рубля, проте такі радикальні заходи не можуть діяти тривалий час.