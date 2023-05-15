"Тріщини серйозні": санкції підривають здатність РФ воювати, — Кірбі

У Білому домі впевнені, що якщо економіка РФ не була повністю зруйнована за останній рік, вона все ж таки суттєво постраждала.

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Санкції суттєво обмежують діяльність ВПК Росії та поступово руйнують її економіку. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сьогодні, 15 травня, пише The Guardian.

За його словами, інакше Росія не зверталася б до Ірану по безпілотники і не намагалася купувати артилерійські снаряди у Північній Кореї. Адже економічні обмеження та заходи експортного контролю проти РФ не дають їй виробляти нову зброю, зокрема ракети та високоточні боєприпаси.

"Отже, ми знаємо, що санкції мають свій ефект. Вони впливають на здатність Путіна вести війну", — наголосив Кірбі.

Кірбі зазначив, що якщо економіка РФ не була повністю зруйнована за останній рік, вона все ж таки суттєво постраждала. На думку Кірбі, це змусило кремлівське керівництво до надмірних фінансових витрат, зокрема з метою зміцнення рубля, проте такі радикальні заходи не можуть діяти довго.

"Путіну доведеться враховувати економічні наслідки, до яких призводять санкції та експортний контроль", — переконаний Кірбі.

Він додав, що відновлення РФ знадобиться певний час, але вже зараз помітні тріщини в економіці.

У п'ятницю, 12 травня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв підтримав ідею Ірану створити міжнародний клуб із держав, щодо яких запроваджено санкції.

Сьогодні 15 травня видання The New York Times написало, що попри санкції США та інших більш ніж 40 країн, Росія продовжує купувати запчастини для своїх літаків. Так, у 2022 році до РФ було відправлено тисячі партій деталей.