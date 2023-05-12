"Для нас це ніщо", – Медведєв підтримав ідею Ірану створити "антисанкційний клуб"

За словами колишнього президента Росії, такий союз міг би представляти "певну силу", особливо з урахуванням того, що низка держав не визнає обмеження Заходу.

Related video

У п'ятницю, 12 травня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв підтримав ідею Ірану створити міжнародний клуб із держав, проти яких запроваджено санкції, пише ТАСС.

"А чому ні? Треба боротися разом. Я абсолютно підтримую пропозицію", — сказав він, коментуючи ініціативу міністра юстиції Ірану Аміна Хосейна Рахімі про створення клубу, куди б увійшли країни, які перебувають під санкціями, яку той висловив на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Напередодні посол Тегерана в Москві Казем Джалалі в інтерв'ю "Експерту" також пропонував сформувати "антисанкційний клуб", куди, за його словами, окрім Росії та Ірану могли б увійти ще понад 20 країн.

"Знаходитись поряд одне з одним, використовувати взаємні потенційні можливості, взаємодоповнювати наші економіки", — пояснював він суть ідеї.

На думку колишнього президента РФ, такий союз міг би представляти "певну силу", особливо з урахуванням того, що низка держав не визнає обмеження Заходу.

"Справді, ми не визнаємо ті санкції, які були введені щодо нашої країни, іранці не визнають ті санкції, які вводилися щодо їхньої країни. Ми їх теж не визнаємо, оскільки, якщо йдеться про двосторонні чи багатосторонні санкції — не оонівські, — для нас це ніщо", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, 10 травня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що країна заблокувала майже 8,3 млрд доларів резервів і активів Центрального банку РФ. Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів).

8 травня ЗМІ писали, що Європейський Союз хоче закрити свої порти для суден, які намагаються обійти санкції проти Росії. Цей захід є частиною ширшого 11-го пакету санкцій.