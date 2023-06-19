Російську ядерну зброю в Білорусі розміщено без тимчасових обмежень, — МЗС РФ

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є "вимушеним заходом", заявив російський дипломат Олексій Поліщук. Її повернення на територію РФ можливе лише у разі аналогічних кроків з боку США у Європі.

Розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі не матиме тимчасових обмежень. У поточній геополітичній ситуації повернення ядерної зброї назад до РФ можливе тоді, коли США та країни НАТО відмовляться від курсу "підриву безпеки та суверенітету Росії" та Білорусі. Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук 19 червня в інтерв'ю агентству ТАСС.

"Що стосується можливих часових рамок знаходження російського ТЯЗ на території Білорусії, то жодних обмежень щодо цього російсько-білоруські домовленості не передбачають", — сказав Поліщук.

За його словами, повернення тактичної ядерної зброї на територію Росії можливе, якщо США повністю приберуть аналогічне озброєння з території Європи з подальшоюліквідацією всієї відповідної інфраструктури.

"У нинішній геополітичній ситуації основними умовами гіпотетичного повернення ТЯЗ до Росії могли б стати відмова США та НАТО від курсу на підрив безпеки та суверенітету Росії та Білорусії", — заявив дипломат.

Поліщук додав, що розміщення ядерної зброї на території сусідньої країни є "вимушеним заходом" в умовах проведення агресивної політики НАТО та з урахуванням деструктивної практики спільних ядерних місій.

"Відкрита підтримка західниками київського режиму і небажання брати до уваги законні вимоги нашої країни у сфері безпеки стали тригером такого кроку у відповідь Москви і Мінська", — підкреслив російський дипломат.

Насамкінець Поліщук акцентував на тому, що дії Кремля в цьому питанні "не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням", зокрема домовленості про нерозповсюдження ЯО, оскільки контроль за ядерним озброєнням залишається за Росією.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 15 червня заявив, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю у разі загрози існування Росії. За його словами, РФ виробляє цей вид озброєнь, щоб "захистити себе у найширшому сенсі".

Військовий аналітик Роман Комиза на сторінках Фокусу дав оцінку діям Кремля щодо розміщення в Білорусі російського тактичної ЯЗ. За його словами, насправді Білорусь не отримувала ядерної зброї, оскільки йдеться про її розміщення на території цієї країни з повним контролем з боку Москви.