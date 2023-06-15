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Думки

Ядерного удару завдасть Росія. Як правильно розуміти операцію з розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Інформація про те, що Білорусь почала отримувати тактичну ядерну зброю з РФ — зовсім неправильна, стверджує аналітик Роман Комиза. Насправді білоруського в цій операції — лише територія.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
eye 330
кремль, москва, росія, ядерна ракета
Кремль збереже повний контроль за своїми ядерними ракетами у Білорусі
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"Білорусь почала отримувати російську ЯЗ" — весь інтернет забитий цими убогими заголовками…

Ось навіщо поширювати цю нісенітницю? Невже незрозуміло, що заголовки з таким фокусом — це частина ІПСО, спрямованої на створення ілюзії "непричетності" РФ до будь-яких наслідків, пов'язаних з її можливим застосуванням або якимось терактом з її використанням по будь-якій території. Якщо раптом щось піде не так і кудись прилетить ядерний боєзаряд (безпосередньо з Білорусі чи звідки завгодно, але той заряд, що був довірений Білорусі), то завжди можна буде сказати: це не ми, це Білорусь!.. Так, передали, але кнопку натискали не ми! Все на кшталт звичайних гебешних підстав.

Такі заголовки покликані закрiпити у свідомості західного обивателя той простий наратив, що жодної відповідальності РФ за наслідки ймовірного ядерного удару не несе. У цій каламутній воді (на їхню думку) буде простіше затягнути час із адекватною відповіддю Заходу в разі, якщо все дійде до крайності…

лукашенко, білорусь, армія Fullscreen
Лукашенко не натискатиме на кнопку — він просто поступився територією

Тому давайте перестанемо використовувати і поширювати інформацію з таким спотвореним змістом. Нічого Білорусь ні від кого не отримувала, жодних "актів здачі-приймання" на розпорядження ядерними боєголовками не підписувала і ядерною державою не стала.

Насправді це не "Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю", а Росія почала розміщувати на території Білорусі свою ядерну зброю (якщо це так), зберігаючи водночас всі форми навмисного контролю, включно з імовірними наслідками її застосування та/або переходом у треті руки. Вся відповідальність за це має бути покладена на РФ та її військово-політичне керівництво, не виключаючи при цьому відповідальності Білорусі та її офіційних осіб як співучасників.

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