Путіну потрібний живий Лукашенко. Чому версія про "кремлівське отруєння" малоймовірна
Версія про отруєння Лукашенка під час візиту до Москви широко обговорюється у мережі. Політолог Віктор Небоженко аналізує її, висуваючи одразу кілька контраргументів
Білоруська опозиційна еміграція з радістю повідомляє приємну чутку, що після зустрічі в Москві Лукашенка терміново госпіталізовано у критичному стані. Не треба поспішати, але відправляючи іранські дрони та російські ракети з білоруського боку, Лукашенко вже приречений на справедливу помсту чи вирок суду. Рано чи пізно це станеться (суд над Лукашенком) у Києві чи Гаазі.
Інша річ, що Путіну зараз не вигідна раптова смерть Лукашенка з багатьох причин. По-перше, політики, які приїжджають до Москви, включно турецьких, китайських, центральноазіатських, іранських лідерів, боятимуться смерті або втрати здоров'я після милої зустрічі з Путіним у Кремлі. По-друге, поки Путін не встановив ракети з тактичною ядерною зброєю в Білорусі проти Європи і не направив їх на Берлін, Варшаву, Київ, Прагу, Будапешт (наївний Орбан, він думає, що Путін його пошкодує), йому потрібен напівживий Лукашенко, який не пручається.
По-третє, Путіну для прориву міжнародної блокади потрібен будь-який "друг", попутник, будь-який гість Кремля — "на вагу золота", бо не кожен політик іншої країни зважиться на відкриту співпрацю з агресивною Росією, яку засуджує вся світова спільнота. По-четверте, у загибелі друзів чи гостей Путіна в Кремлі більше зацікавлені вороги Путіна, ніж він сам, бо видавлювання Путіна з вершини влади є головною метою його внутрішніх і зовнішніх ворогів.
Зрештою, хоча Путін дуже жорстока і цинічна людина, він дуже боїться замахів. І смерть Лукашенка може спричинити нездорові асоціації щодо його постаті.Важливо