Путіну потрібний живий Лукашенко. Чому версія про "кремлівське отруєння" малоймовірна

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Білоруська опозиційна еміграція з радістю повідомляє приємну чутку, що після зустрічі в Москві Лукашенка терміново госпіталізовано у критичному стані. Не треба поспішати, але відправляючи іранські дрони та російські ракети з білоруського боку, Лукашенко вже приречений на справедливу помсту чи вирок суду. Рано чи пізно це станеться (суд над Лукашенком) у Києві чи Гаазі.

Інша річ, що Путіну зараз не вигідна раптова смерть Лукашенка з багатьох причин. По-перше, політики, які приїжджають до Москви, включно турецьких, китайських, центральноазіатських, іранських лідерів, боятимуться смерті або втрати здоров'я після милої зустрічі з Путіним у Кремлі. По-друге, поки Путін не встановив ракети з тактичною ядерною зброєю в Білорусі проти Європи і не направив їх на Берлін, Варшаву, Київ, Прагу, Будапешт (наївний Орбан, він думає, що Путін його пошкодує), йому потрібен напівживий Лукашенко, який не пручається.

Лукашенко погано виглядає, але навряд чи отруєний Фото: Белта

По-третє, Путіну для прориву міжнародної блокади потрібен будь-який "друг", попутник, будь-який гість Кремля — "на вагу золота", бо не кожен політик іншої країни зважиться на відкриту співпрацю з агресивною Росією, яку засуджує вся світова спільнота. По-четверте, у загибелі друзів чи гостей Путіна в Кремлі більше зацікавлені вороги Путіна, ніж він сам, бо видавлювання Путіна з вершини влади є головною метою його внутрішніх і зовнішніх ворогів.

Зрештою, хоча Путін дуже жорстока і цинічна людина, він дуже боїться замахів. І смерть Лукашенка може спричинити нездорові асоціації щодо його постаті.

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