Війська РФ під тиском: українські диверсанти успішно діють у глибокому тилу, — Bild

Українські сили здатні проводити операції в регіонах, що знаходяться під контролем Росії, далеко від лінії фронту.

Після аналізу ходу бойових дій в Україні Міністерство оборони Німеччини зазначило, що українські військові роблять диверсійні операції за лінією фронту у спробі послабити російську армію. Звіт німецького оборонного відомства є у розпорядженні Bild.

Відповідно до звіту, проукраїнські диверсійні групи порушили основне залізничне сполучення на окупованій російськими військами території Запорізької області.

Також, за даними джерела, диверсійні групи також атакували залізничну інфраструктуру на окупованому півострові Криму. Ця подія підтверджує, що українські сили все ще здатні проводити операції в регіонах, що знаходяться під контролем Росії, далеко від лінії фронту.

Німецьке міністерство також аналізує підрив аміакопроводу у Харківській області на початку червня.

У звіті йдеться, що "не можна виключати причетність України до руйнування аміакопроводу".

У документі також здійснено аналіз останніх контрнаступальних операцій, проведених Україною.

Відповідно до звіту німецького Міністерства оборони, російські окупаційні війська обороняють фронт, використовуючи свої сили та ресурси з підготовлених позицій. Водночас російська армія все більше покладається на повітряні, ракетні та безпілотні атаки у своїй стратегії. Ці атаки спрямовані на завдання ударів по українських силах і завдання їм втрат.

У районі міста Бахмут російські війська перебувають під тиском, зазначають у німецькому відомстві. Крім того, армія РФ "ймовірно більше не контролює всю територію міста".

Нагадаємо, що на територію населеного пункту Сушани, Брянської області РФ, 27 травня проникла диверсійно-розвідувальна група.

Крім того, 6 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії. Пісторіус зазначив, що з українського боку не надходили сигнали про те, що ЗСУ використовують німецьке озброєння для атак територією РФ.