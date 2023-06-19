Залужний показав, як бійці 128-ї ОДШБ звільняли П'ятихатки у Запорізькій області (відео)

На опублікованому записі застосовується цілий комплекс засобів ураження та військової техніки – від артилерії, ударних дронів та ПТРК до засобів розчищення мінних полів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади звільняли від окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Про це він повідомив Telegram.

На відео застосовується цілий комплекс засобів ураження та військової техніки – від артилерії та ударних дронів до ПТРК й засобів розчищення мінних полів.

За оцінками західних аналітиків, російські війська значно покращили тактичні підходи до ведення військової кампанії. У публікації "Нью-Йорк Таймс" від 19 червня повідомляється, що окупаційні війська застосовують засідки, не кидають колони техніки в райони бойових зіткнень, як це було раніше, і частіше застосовують аеророзвідку. Автори статті проаналізували записи та відео, що вказують на покращення дій ЗС РФ. Але разом з тим зазначають, що все ж таки поточні досягнення ЗС РФ не цілком узгоджуються з початковими планами повного захоплення України та розгрому ЗСУ.

Нагадаємо, що ударний дрон ЗСУ уразив рідкісну російську БТР-80 з ракетними установками. На цій бронетехніці було встановлено захист від дронів, але не допомогло.

Також повідомлялося, що ЗСУ просунулися за двома напрямками в районі Бахмута та південної частини України. Просування на одному з них склало 7 км.