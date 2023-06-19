Геноцидна політика: у РФ знайшли хитру схему "усиновлення" українських дітей, — омбудсмен

За словами омбудсмена, дітей забирають нібито у табори на півроку, після чого передають у нові родини як позбавлених батьківського піклування. Україна зіткнулася з тотальною відсутністю системи захисту дітей у світі.

На депортованих з України дітей росіяни оформлюють "тимчасову опіку" замість "усиновлення". При цьому у світі не існує міжнародної структури, яка б допомагала українцям повернути вивезених на територію РФ дітей. Про це у понеділок, 19 червня, розповіла в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

За словами Герасимчук, росіяни розуміють, що усиновлення є незаконним, тому знайшли інші способи утримувати українських дітей на території РФ.

"Росіяни хитрі, вони розуміють, що усиновлення є незаконним. Так само, як і влаштування дітей у сімейні форми виховання, але вони це називають "тимчасовою опікою". І хоча публічно вони заявляють — "ми усиновили" або "віддали на усиновлення", але насправді за документами — це тимчасова опіка", — зазначила омбудсмен.

Вона зазначила, що кількох дітей, оформлених під "тимчасову опіку" вдалося повернути з великими зусиллями, що ж стосується випадків з уже "усиновленими" дітьми в РФ — "Так, нам це вдавалося", — підкреслила Герасимчук.

Омбудсмен пояснила, що росіяни примусово збирають у батьків документи зі згодою віддати їхню дитину нібито в табір на три тижні, після чого зобов'язуються повернути. Дітей півроку возять різними таборами, а через цей період вважають таких дітей, як тих, що залишилися без батьківського піклування, оскільки їх нібито ніхто не забрав.

"І далі їх відправляють у сімейні форми виховання, а дітям про це не заявляють відкрито. Тобто, росіяни використовують усі можливі схеми, щоб позбавити дітей їхніх біологічних сімей. У росіян чітка геноцидна політика. Вони націлені або знищити українську дитину тут, або поповнювати свою націю за рахунок тих дітей, яких вони викрадають. Дві цілі. Це все", — наголосила Герасимчук.

Також уповноважена з прав дитини вважає, що на сьогоднішній день у світі немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей.

"Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі", — зазначила вона.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі в Криму. Частина їх виявляється у далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.

1 червня білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що понад дві тисячі українських дітей вивезли з тимчасово окупованих територій України до Білорусі.