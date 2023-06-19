Сподіватись, що кудись попаде: що не так з російськими імпровізованими РСЗВ, – Forbes

Встановлення блоку некерованих ракет на наземну техніку у виданні назвали "дивовижним рішенням". Авіація має балістичні комп'ютери, щоб обчислити, під яким кутом атакувати, а на наземній техніці такого нема.

У РФ встановили на БТР-80 32 ракетних блоки з некерованими авіаційними ракетами. Проте ефективність такого рішення викликає запитання. Про це повідомляє Forbes.

БТР-80 з пусковими установками НАР назвали "дивовижним", бо зазвичай такі пускові ставлять на ударні гелікоптери або ж літаки. Дивовижний він тим, що на авіацію НАРи є сенс встановлювати, бо на них є балістичні компʼютери, які допомагають вирахувати правильний кут для стрільби. Навряд у РФ хтось задумується над тим, щоб допомогти екіпажам прицілитись. Тому окупанти сподіваються, що їм просто пощастить під час стрільби на невеликі дистанції.

Ракети С-5 важать близько 5 кг, тому ефективність імпровізованих систем буде низька. Боєприпас має малу бойову частину та низьку точність. Той факт, що у РФ все частіше використовують саморобні машини говорить про те, що в них зростає дефіцит спеціальної техніки. З початку повномасштабної війни вони втрачають понад 500 бойових машин на місяць. Ремонтується та виробляється така техніка значно меншими темпами. Тому поки Кремль не може адаптуватися до потреб війська, вони все більше будуть робити самороби.

Автор також визнає, що в Україні теж роблять подібні вироби, але вона має надійні джерела сучасної техніки з Заходу.

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