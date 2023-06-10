"Тачки на прокачку": у РФ продовжують кустарно "покращувати" бронетехніку (фото)

Корабельну реактивну установку встановили щонайменше на 2 МТ-ЛБ. Іншу машину обладнали деревʼяними панелями та гусеничними елементами. Ефективність таких покращень викликає сумніви, пишуть журналісти.

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Росіяни продовжують всіляко експериментувати з кустарним "покращенням" наявної техніки. Окупанти встановили на МТ-ЛБ корабельну реактивну установку. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на російські соцмережі.

В пропагандистських каналах опублікували фотографію двох МТ-ЛБ, на які встановили вогнементно-запалювальні корабельні комплекси А-22 "Вогонь". Оригінальну установку мають встановлювати на десантні та річкові кораблі, зокрема на повітряній подушці.

"Вогонь" має уражати берегові цілі, техніку та живу силу противника в прибережній зоні, а також атакувати різні плавзасоби. Кожна пускова має 22 направляючих, які запускають 140-мм снаряди. Вони можуть бути запалювального або осколкового типу. Максимальна дальність запуску реактивних снарядів 9,5 км та 4,5 км відповідно.

Корабельні установки на МТ-ЛБ

Для керування "Вогнем" на кораблі є комплекс ДВУ-3-БС, який дозволяє дистанційно наводити пускову у горизонтальній та вертикальній вісі. Як цю проблему вирішили окупанти на МТ-ЛБ наразі невідомо.

Окрім цього в мережі опублікували фото танку Т-62, на башту якого встановили елементи динамічного захисту. Проте це зроблено з великими проміжками між кожним контейнером, що ставить під сумнів ефективність ДЗ. Бо відстань така, що між ними може влучити снаряд.

Башта Т-62 з елементами ДЗ. Відстань між ними така, що туди може влучити снаряд

І також нещодавно у РФ показали кустарно доброньований МТ-ЛБ. На борт машини додали деревину та гусеничні елементи. Проте ефективність такого рішення викликає сумнів.

Гуслі та деревина на посиленні МТ-ЛБ

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ показували, як у РФ на заводських потужностях кустарно доброньовують "Урали" для окупантів.

26 вересня ЗМІ писали, що українські військові створили імпровізовану САУ на базі МТ-ЛБ.