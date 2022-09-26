Украинские инженеры создали импровизированную САУ на базе МТ-ЛБ (видео)

В "Укртрансгаз" обратились бойцы ТрО, которые попросили установить на тягач МТ-ЛБ противотанковую пушку "Рапира". Просьбу удалось воплотить в жизнь.

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Инженеры госпредприятия "Укртрансгаз" получили и реализовали идею от украинских военных на совмещение орудия "Рапира" с МТ-ЛБ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Фейсбуке.

Специалисты оператора газохранилинищ "Укртрансгаза" на протяжении двух недель воплощали в жизнь запрос от отряда теробороны на создание импровизированной САУ из МТ-ЛБ и 100-мм противотанкового орудия "Рапира".

[ + – ] МТ-ЛБ+Рапира = САУ

Над реализацией проекта работало шесть специалистов. К проекту также привлекли мастеров из профильного университета, которые помогли изменить угол стрельбы орудия. Благодаря этому дальность стрельбы возросла на 2-3 км.

Отмечается, что САУ уже прошла все полевые испытания и готова к работе на фронте. По заявлению пресс-службы, на войну установка отправится "со дня на день". Ее будут применять недалеко от российской границы. При этом отмечается, что МТ-ЛБ был затрофеен украинскими бойцами.

Авторы ноу-хау планируют изготовить еще как минимум две такие САУ. Детальных технических характеристики в "Укртрансгазе" не назвали, но известно, что дальность стрельбы у "Рапиры" составляет до 8 км осколочно-фугасным снарядом.

Напомним, ученик из Львовской области создал багги "Тирекс" для украинской армии. Он отличается высокой маневренностью и проходимостью.

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