Українські інженери створили імпровізовану САУ на базі МТ-ЛБ (відео)

До "Укртрансгазу" звернулися бійці ТрО, які попросили встановити на тягач МТ-ЛБ протитанкову гармату "Рапіра". Прохання вдалося втілити в життя.

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Інженери держпідприємства "Укртрансгаз" отримали та реалізували ідею від українських військових на поєднання зброї "Рапіра" з МТ-ЛБ. Про це повідомляє пресслужба підприємства у фейсбуці.

Фахівці оператора газосховищ "Укртрансгазу" протягом двох тижнів втілювали в життя запит від загону тероборони на створення імпровізованої САУ з МТ-ЛБ і 100-мм протитанкової зброї "Рапіра".

[ + – ] МТ-ЛБ + Рапіра = САУ

Над реалізацією проєкту працювали шестеро спеціалістів. До проєкту також залучили майстрів із профільного університету, які допомогли змінити кут стрільби зброї. Завдяки цьому дальність стрільби зросла на 2-3 км.

Наголошується, що САУ вже пройшла всі польові випробування та готова до роботи на фронті. За заявою пресслужби, на війну установка вирушить "із дня на день". Її застосовуватимуть неподалік від російського кордону. При цьому наголошується, що МТ-ЛБ затрофеїли українські бійці.

Автори ноу-хау планують виготовити ще щонайменше дві такі САУ. Детальних технічних характеристик в "Укртрансгазі" не назвали, але відомо, що дальність стрільби в "Рапіри" становить до 8 км осколково-фугасним снарядом.

Нагадаємо, учень зі Львівської області створив багі "Тірекс" для української армії. Він відрізняється високою маневреністю й прохідністю.

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