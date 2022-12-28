Кустарное бронирование заводских масштабов: как выглядят "Уралы" после усиления защиты (видео)

Российские грузовики дооснащают листами брони в рамках частной инициативы. За 10 месяцев полномасштабной войны в РФ так и не поставили на массовое производство защищенные грузовики.

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В РФ начали дополнительно бронировать военные грузовики "Урал". Об этом сообщается в пропагандистском сюжете "Вести. Уфа", передает Фокус.

"Уралы" производят на предприятиях в Уфе. Кабину грузовика оснащают бронестеклами и дополнительными листами защиты. Также утверждается, что вместо обычного кузова устанавливают бронекапсулу с вентиляцией и аварийными выходами. За счет этого они похожи на бронегрузовики "Федерал-42590".

Устанавливать дополнительную защиту в машину вынудил "жесткий опыт боевых действий". Несмотря на это в Минобороны РФ не делают заказов на массовое производство бронированных грузовиков. Дооснащение производится по личной инициативе на гражданских заводах.

[ + – ] На "Уралы" ставят бронестекло

В Defense Express обращают внимание, что кустарное бронирование грузовиков говорит только об одном — за 10 месяцев полномасштабной войны в РФ бронегрузовики так и не поставили на массовое производство, поэтому они вынуждены обращаться к таким решениям. Вдобавок возникают вопросы, насколько окажется эффективным подобное решение, и какое влияние будет на ходовые характеристики машины.

[ + – ] Пример самодельного добронирования "Урала"

Напомним, 22 августа в СМИ сообщали, что в ОРДЛО возобновили производство кустарных РСЗО "Чебурашка" с калибром 241 мм, что делает их практически бесполезными из-за отсутствия новых боеприпасов.

16 сентября в сети появилось видео броневика "Тигр" с динамической защитой. Такое "улучшение" ставит под вопрос выживаемость экипажа в случае детонации ее элементов.