Кустарне бронювання заводських масштабів: як виглядають "Урали" після посилення захисту (відео)

Російські вантажівки дооснащують листами броні в межах приватної ініціативи. За 10 місяців повномасштабної війни РФ так і не поставили на масове виробництво захищені вантажівки.

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У РФ почали додатково бронювати військові вантажівки "Урал". Про це повідомляється в пропагандистському сюжеті "Вести. Уфа", передає Фокус.

"Урали" виробляють на підприємствах в Уфі. Кабіну вантажівки оснащують бронесклом та додатковими листами захисту. Також стверджується, що замість звичайного кузова встановлюють бронекапсулу з вентиляцією та аварійними виходами. Внаслідок цього вони схожі на броневантажівки "Федерал-42590".

Встановлювати додатковий захист у машину змусив "жорсткий досвід бойових дій". Попри це, в Міноборони РФ не роблять замовлень на масове виробництво броньованих вантажівок. Дооснащення провадиться з особистої ініціативи на цивільних заводах.

[ + – ] На "Урали" ставлять бронескло

У Defense Express звертають увагу, що кустарне бронювання вантажівок говорить лише про одне — за 10 місяців повномасштабної війни у РФ броневантажівки так і не поставили на масове виробництво, тому вони змушені звертатися до таких рішень. Також виникають питання, наскільки виявиться ефективним це рішення, і який вплив буде на ходові характеристики машини.

[ + – ] Приклад саморобного добронювання "Уралу"

Нагадаємо, 22 серпня у ЗМІ повідомляли, що в ОРДЛО відновили виробництво кустарних РСЗВ "Чебурашка" з калібром 241 мм, що робить їх практично непотрібними через відсутність нових боєприпасів.

16 вересня у мережі з'явилося відео броньовика "Тигр" із динамічним захистом. Таке "покращення" ставить під питання виживання екіпажу у разі детонації її елементів.