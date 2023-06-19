Блінкен провів переговори з Цзіньпіном: Китай не відправлятиме зброю до РФ

На думку держсекретаря США, зараз варто турбуватися про приватні китайські компанії, які можуть допомагати РФ "явно зміцнювати військовий потенціал в Україні".

Лідер КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив держсекретаря США Ентоні Блінкена у тому, що Пекін не передає та не збирається передавати Росії зброю для її війни проти України. Про це Ентоні Блінкен розповів у понеділок, 19 червня під час брифінгу.

Держсекретар США зараз перебуває в Китаї, де він провів особисту офіційну зустріч з президентом Сі Цзіньпіном. Політики зустрілися для обговорення дипломатичних відносин між Вашингтоном та Пекіном та щоб переконатися, що ці відносини в майбутньому не переростуть у конфлікт.

Після переговорів з лідером Китаю, Блінкен повідомив, що Цзіньпін переконав його в тому, що не має наміру постачати до РФ зброю.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", — наголосив голова Державного департаменту США.

Однак Блінкен зазначив, що його не менш турбує факт можливості сприяння у питаннях військової допомоги Росії від китайських приватних компаній, причому в деяких випадках подібні поставки можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", — додав він.

Також за підсумками зустрічі Блінкена з високопоставленими китайськими чиновниками, було затверджено, що дві країни "мають зайняти відповідальне ставлення до людей, історії та світу і перегорнути назад спадну спіраль відносин між США та Китаєм".

Нагадаємо, 15 червня голова КНР Сі Цзіньпін святкував 70-річний ювілей. Президент Росії Володимир Путін направив голові КНР Сі Цзіньпіну телеграму з нагоди дня народження.

Також нагадаємо, наприкінці березня 2023 року голова КНР Сі Цзіньпін під час свого офіційного візиту до Москви запросив президента РФ Володимира Путіна особисто відвідати Китай цього року.