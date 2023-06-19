Спецпризначенці СБУ знищили станцію росіян "Муром-М", а заразом і 4 БМП з екіпажем (відео)

Російські окупанти розмістили станцію спостереження на лінії зіткнення, але її виявила аеророзвідка СБУ і відпрацювала по ній з дрона.

На одному з напрямків російські окупанти залишилися без ще однієї станції спостереження. Її "відмінусували" спецпризначенці СБУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знищила російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки. Для цього бійці використали ударні дрони.

"Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових. Також наші воїни "відмінусували" ще 4 ворожі БМП-2, 2 МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок", — йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Станція "Муром-М"

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, який автономно видивляється живу силу та техніку противника. Станція оснащена оптичною камерою з хорошим зумом. Вона може розрізнити людину на відстані до 10 км. Також камера має тепловізор, який виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Для ефективної роботи комплексу його розміщують на висоті, щоб був хороший огляд. Росіяни встановлюють їх на високі будівлі, такі як вежі та елеватори, а також піднімають на спеціальних щоглах просто над своїми окопами.

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Нагадаємо, що 19 червня в Міноборони України повідомили про складність ситуації на Луганщині та Донеччині. Сюди російські окупанти підтягли резерви, намагаються піти у наступ та перехопити ініціативу в Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявили техніку ЗС РФ та відпрацювали по ній протитанковими ракетами. Так, екіпаж БМП Bradley M2A2 виявив російський танк і успішно його "демілітаризував".