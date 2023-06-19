Звинуватили у "самоволці": військовий з онкологією не може потрапити на лікування до Швеції (фото)

У Юрія Волошина 4-та стадія раку і він потребує лікування у Швеції. Проте, за словами громадської активістки Зої Мельник, командування 126 окремої бригади ТРО Одеси гальмує цей процес і навіть звинувачує чоловіка у самовільному залишенні частини без поважної причини.

Військовий із 4-ою стадією раку не може виїхати для життєво необхідного лікування з України, оскільки на нього написали рапорт про самовільне залишення частини без поважної причини. Про це написала громадська діячка Зоя Мельник на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок, 19 червня.

Йдеться про військового 126-ї окремої бригади ТРО міста Одеса Юрія Волошина. Військовий на фронті з 2014 року.

Який діагноз поставили військовому Юрію Волошину

Нещодавно чоловік почав почуватися зле: скаржився на слабкість, різкий біль у підребер'ї та підвищену температуру. У лютому цього року Волошина госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні. Там військовому поставили точний діагноз — рак прямої кишки 4-го ступеня із метастазами у печінці.

Чоловіка 10 травня відправили на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Військово-лікарська комісія, яка відбулася 29 травня, підтвердила, що захворювання Волошина пов'язане із проходженням служби у ЗСУ. Чоловіка визнали непридатним для подальшого проходження військової служби на підставі чого його мали зняти з військового обліку.

Військово-лікарська комісія визнала, що захворювання Волошина пов'язане із проходженням військової служби Фото: Зоя Мельник/ Facebook Військово-лікарська комісія визнала, що захворювання Волошина пов'язане із проходженням військової служби Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Чому військовий з онкологією не може потрапити на лікування за кордон

Коли Зоя Мельник почала шукати нагоди вивезти військового на лікування до Швеції, виявилося, що він не має на це права.

"Ми домовилися, що я приїду і заберу його до Швеції на лікування. Юра заздалегідь написав рапорт про звільнення, додав висновок ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Але його рапорт на звільнення навіть не зареєстрували", — написала Мельник.

Після цього вони разом із Волошиним написали ще один рапорт та вислали його командуванню бригади вже поштою.

Мельник також опублікувала особисте листування Волошина із представниками 126-ї окремої бригади ТРО.

"Все листування, яке доводять той факт, що командир знає про хворобу Юри та знає про рапорт, додаю. Згідно із законом у таких випадках військовослужбовця мають звільнити негайно, але ні, його просто вирішили вбити", — додала громадська діячка.

Військовий Юрій Волошин дозволив опублікувати своє листування з командуванням Військовий Юрій Волошин дозволив опублікувати своє листування з командуванням Військовий Юрій Волошин дозволив опублікувати своє листування з командуванням

Мало того, за словами Мельник, командир в/ч почав вимагати від хворого на рак військового, щоб той негайно повернувся на службу. Також на Волошина написали рапорт про самовільне залишення частини нібито без поважної причини, хоча чоловік залишив територію військової частини лише для того, щоб розпочати екстрене лікування.

Зоя Мельник наголосила, що зараз Юрія Волошина вивели зі штату і він отримує місячне грошове забезпечення у розмірі 2600 грн. Цих грошей не вистачає на лікування, а чоловік працювати не може.

Військовий з онкологією, який не може працювати, отримує у цивільному житті 2600 грн. Фото: Зоя Мельник/ Facebook

Як на ситуацію з Юрієм Волошиним відреагувало командування

Мельник та ще кілька активістів звернулися в соціальній мережі до пресслужби 126-ї окремої бригади ТРО, щоб там прокоментували ситуацію з Волошиним. Проте станом зараз їм не відповіли.

Громадський діяч Зоя Мельник розповіла історію військового Юрія Волошина, якому потрібна допомога Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці травня ЗМІ писали про те, що для українських військових спростили процедуру відправлення за кордон на лікування. Раніше для цього необхідне було рішення консиліуму військово-медичної установи, а тепер це рішення приймає медустанова, де захисник лікується.

Водночас стало відомо, що Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових. На реабілітаційному саміті Ізраїль поділився досвідом та пообіцяв надавати підтримку українським військовим у фізичній та психологічній реабілітації.