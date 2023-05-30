Комплексна підтримка: Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових

На реабілітаційному саміті Ізраїль поділився досвідом і пообіцяв надавати підтримку українським військовим у фізичній і психологічній реабілітації.

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Ізраїль продовжить надавати комплексну підтримку Україні в питаннях фізичної та психологічної реабілітації військових. Про це заявив після Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у ході українсько-ізраїльського реабілітаційного саміту у Львові, повідомляє РБК-Україна.

У Львові проходить історичний українсько-ізраїльський реабілітаційний саміт, присвячений обміну досвідом і передачі найкращих практик фізичної та психологічної реабілітації.

У числі спікерів на заході присутні представники українського МОЗ, ізраїльські реабілітологи, а також Алон Шохам, координатор програми реабілітації українських військових в Ізраїлі, та Олег Вожик, український військовий, який успішно пройшов процес реабілітації та отримав протез у клініці "Реут Тель-Авто".

"Ми повинні пам'ятати, що російська агресія руйнує не лише будинки та школи в Україні, не лише цивільні об'єкти. Це завдає й величезної психологічної травми. Це величезний стрес для всіх. Це і фізичні травми. І сьогодні українські військові потребують реабілітації. Ізраїль продовжує допомагати Україні з реабілітацією військових", — наголосив посол.

Він заявив, що Ізраїль протягом своїх 75 років існування розробив унікальні підходи, які дозволяють ефективно вирішувати проблеми, схожі на ті, з якими зараз стикається Україна.

"На форумі з перших вуст можна дізнатися про досвід, який має наша країна. Українсько-ізраїльський форум — це також можливість створити нові партнерства", — додав Міхаель Бродський.

Нагадаємо, що Сполучені Штати можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери AH-64А Apache національних ВПС для передачі їх Україні. Як повідомили 22 травня ізраїльські ЗМІ, чутки про таку військову допомогу Києву почали з'являтися після того, як Ізраїль захотів придбати близько 20 сучасних ударних гелікоптерів за рахунок американської військової допомоги.

А також в Україну почали постачати ізраїльські радари RADA ieMHR, які закупили для ЗСУ волонтери з Литви.