Допоможе отримати репарації: у Раді хочуть визнати Білорусь агресором (документ)

Визнання Білорусі агресором обмежить можливість Мінська допомагати РФ, а також допоможе притягти до відповідальності чиновників та стягнути репарації на користь України.

В українському парламенті зареєстровано проєкт постанови про визнання Білорусі, з якої завдаються удари по Україні, країною-агресором.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що він спрямований на привернення уваги світової спільноти до фактів сприяння та підтримки Республікою Білорусь агресії Російської Федерації проти України, таких як надання території та інфраструктури для здійснення терористичних атак, спрямованих на територію України, що посилює можливість РФ вести бойові дії та спонукає її до ескалації збройної агресії проти України та всього цивілізованого світу.

Крім того, метою визнання Білорусі агресором є обмеження можливості Мінська допомагати Росії, а також притягнення до відповідальності білоруських посадових осіб та стягнення репарації на користь України.

У самому документі пропонується схвалити звернення Верховної Ради України про визнання Республіки Білорусь державою-агресором в:

Організацію об'єднаних націй,

Європейський Парламент,

Парламентську асамблею Ради Європи,

Парламентську асамблею НАТО,

Парламентську Асамблею ОБСЄ,

Парламентську Асамблею ГУАМ,

національні парламенти країн світу.

Що пише співавтор документа

"З початку повномасштабної агресії РФ наша країна щодня зазнає атак. Відповідальність має нести й країна, з території якої російська агресія здійснюється, – Республіка Білорусь", – написав народний депутат Ярослав Юрчишин, який є одним з авторів документа.

Він зазначив, що цей крок необхідний для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій для України.

"Білорусь як країна має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєні на нашій території. Зрештою, у свідомості суспільства Білорусь Лукашенка вже давно агресор. Треба довести це і в юридичній площині. Щоб світ не сумнівався, накладаючи санкції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня засновник воєнізованої патріотичної організації "Білий легіон" Сергій Бульба припустив, що Росія могла розмістити у Білорусі стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М".

12 червня Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю без вагань, якщо проти його країни буде застосована агресія. Він сподівається, що ніхто не посміє воювати з країною, яка має таку зброю.