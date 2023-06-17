"Підлість Путіна". У Білорусь могли завезти ядерні комплекси "Тополь-М" — Бульба

Засновник "Білого легіону" підозрює, що Росія готується вступити у війну з НАТО і підставити білорусів під ядерний удар у відповідь.

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Росія могла розмістити у Білорусі стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М". Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив Сергій Бульба, засновник воєнізованої патріотичної організації "Білий легіон".

За його інформацією, росіяни можуть перевезти на територію Білорусі не лише тактичну, а й стратегічну ядерну зброю, зокрема комплекси "Тополь-М", здатні завдавати ударів на відстані 12 тисяч кілометрів. Як зазначив Сергій Бульба, з такою дальністю дії Росії немає особливої різниці, звідки саме запускати ракети, але такий крок свідчить про підготовку до війни з НАТО.

"Для них вигідно запустити ракету з білоруського боку, щоб удар у відповідь нанесли по білоруській території, а не російській. У цьому може бути підлість Путіна, якому свій народ не шкода, чому йому білорусів шкодувати", — прокоментував громадський діяч.

Сергій Бульба додав, що Володимир Путін може запустити ядерну зброю з території Білорусі, навіть не попередивши свого колегу Олександра Лукашенка. А щоб білоруси самі не змогли скористатися такими системами, росіяни вирішили постачати їх виключно разом із російським військовим контингентом.

"Білий легіон" називав своєю метою підготовку молодих хлопців перед службою в армії. Члени організації брали участь у мітингах та демонстраціях з 1990-х роках, але у 2000-х вона офіційно припинила свою діяльність.

25 травня міністерства оборони Росії та Білорусі підписали угоду про розміщення ядерної зброї на білоруській території. У документі наголошується, що йдеться лише про нестратегічні види озброєння, а Москва збереже над ним повний контроль.

9 червня президент РФ Володимир Путін озвучив терміни переміщення ядерної зброї до Білорусі. За його словами, комплекси почнуть перевозити у липні, коли будуть готові всі необхідні споруди.