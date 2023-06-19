Це символічно: Рєзніков розповів, після яких свят до України прилетять F-16 (відео)

Враховуючи, що до прибуття винищувачів потрібно навчити не лише пілотів, а й обслуговий персонал, а також підготувати всю інфраструктуру, F-16 на озброєння України стануть не раніше січня 2024 року.

Україна отримає західні винищувачі не раніше ніж у 2024 році. Таку інформацію озвучив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю медіа "Наш час", яке було опубліковано у понеділок, 19 червня.

За словами Рєзнікова, літаки – це дуже складний вид озброєння. І до їхнього прибуття в Україну потрібно підготуватися.

Насамперед потрібно навчити пілотів керувати цими військовими винищувачами. Рєзніков упевнений, що українці зможуть освоїти F-16 за чотири місяці.

"Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговуючі, зброярі, заправники й так далі, адже це найскладніша техніка. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і опанують це швидше, то інженерів і техніків у кілька разів менше", — підкреслив Рєзніков.

Також він наголосив на тому, що до прибуття F-16 потрібно підготувати також відповідну інфраструктуру. Насамперед це стосується аеродромів.

Глава Міноборони зазначив, що з огляду на всю необхідну підготовку до прибуття винищувачів вони з'являться в Україні мінімум після Нового року.

"І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл та садків. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки й так далі. У мене там стояв маленький літачок, модель, який потім відлітає", — додав Рєзніков.

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Нагадаємо, 19 червня виробник F-16 розповів про постачання винищувачів в Україну. Головний операційний директор американської компанії Lockheed Martin Френк Сент-Джон висловив упевненість, що українські військові зможуть швидко опанувати управління винищувачами F-16, оскільки раніше вони вже показали високу ефективність, коли навчалися поводитися з реактивними снарядами GMLRS та ракетами Javelin.

Крім того, 19 червня стало відомо, що Данія та Нідерланди навчатимуть льотчиків ЗСУ на F-16. Надалі до коаліції приєднаються й інші країни. Програма підготовки українських льотчиків буде готова до липня 2023 року.