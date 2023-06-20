Для відновлення та контрнаступу: ЄС виділить Україні €50 мільярдів, — Bloomberg

Як повідомляє ЗМІ, перед майбутньою конференцією в Лондоні, яка запланована на вівторок, 20 червня, буде оголошено пакет допомоги, який призначений для відновлення України.

Напередодні саміту донорів Європейський Союз готує пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для України, щоб підтримати її у критичному контрнаступі та відновленні раніше втрачених територій після російського вторгнення. Про це у вівторок, 20 червня, пише американський телеканал Bloomberg.

Пропозиція Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, включатиме фінансування поточних видатків українського уряду та покриття термінових пріоритетів відновлення. Пакет допомоги буде оголошено у вівторок, 20 червня, перед конференцією у Лондоні, де донори обговорять способи відновлення України, а українські чиновники прагнутимуть залучити приватний сектор.

"Пакет допомоги надходить у вирішальний момент війни, коли українські війська розпочинають довгоочікувану весняну кампанію. Український уряд розраховує, що контрнаступ дозволить витіснити російські війська з більшої території та спонукає союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, незважаючи на те, що деякі країни чинять тиск на Київ та Москву, вимагаючи переговорів, минулого тижня українські чиновники заявили, що їхні війська досягли деяких успіхів на тлі "важких боїв", — сказано в матеріалі.

Пропозиція пакету допомоги, включеного до перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період із 2024 по 2027 рік. Річна фінансова допомога буде нижчою, ніж 18 мільярдів євро, запропонованих цього року. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення України можуть становити 411 мільярдів доларів.

План Європейської комісії також виникає у складний момент для ЄС, оскільки держави-члени стикаються із додатковими витратами на боротьбу з пандемією COVID-19 та енергетичною кризою, зазначають американські журналісти.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України цей план фінансуватиметься через внески держав-членів, а не через запозичення на ринках. Він об'єднуватиме допомогу, спрямовану на виплати зарплат, пенсій та державних послуг з фінансуванням необхідної інфраструктури для відновлення.

З початку конфлікту ЄС та його члени вже надали Україні майже 38 мільярдів євро на економічну допомогу.

Виділення коштів буде пов'язане з умовами проведення Україною реформ для зміцнення верховенства закону та боротьби з корупцією. Ціль цих реформ полягає в наближенні України до членства в ЄС, і лідери країн мають ухвалити рішення про початок переговорів до кінця поточного року.

Комісія раніше заявляла, що покриє основну частину витрат на відновлення, але також очікує на вклад інших донорів і приватного сектору. ЄС також розглядає можливість використання заморожених активів, включаючи активи Центрального банку Росії, для підтримки зусиль для відновлення.

Нагадаємо, 13 червня Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ отримають обладнання на суму близько 116 млн. доларів для потреб протиповітряної оборони.

13 червня США також оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Американці виділили 325 млн доларів на підтримку. На ці кошти, зокрема, захисникам буде надано 15 БМП Bradley.