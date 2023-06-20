Запоріжжя атакували баллістикою, а Київ — Shahed: скільки повітряних цілей збили за ніч (фото)

Пуски іранських дронів-камікадзе здійснювали з території Брянської області та узбережжя Азовського моря.

Російські окупанти завдали нових ударів по території України. Для цього було використано балістичні ракети, а також іранські дрони. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ 20 червня.

За інформацією відомства, це була чергова масована атака, яку окупанти направили проти українців. Усього було запущено 35 безпілотників, які постачає противнику Іран, але 32 із них вдалося ліквідувати українським захисникам.

"30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ", — йдеться у повідомленні.

Здійснювалися пуски з північного (Брянська область) та південного (узбережжя Азовського моря) напрямків.

А ось по Запоріжжю Російська Федерація вдарила за допомогою балістичних ракет типу "Іскандер-М"/С-300. Противник продовжує використовувати терористичні методи щодо України.

"Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки "шахедів". Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300", — йдеться у повідомленні.

До речі, штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація ПС ЗСУ продовжує знищувати позиції російських окупантів. У результаті противник втрачає як техніку, так і особовий склад.

Нагадаємо, 20 червня відбулася масована атака Shahed. Вибухи пролунали у Києві, Львові та Запоріжжі. За даними КГВА, це була перша атака Shahed на Київ за 18 днів та друга за місяць. У Запорізькій області постраждали комунікації, майно, техніка та навіть місця громадського відпочинку.