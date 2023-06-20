Передання США або союзниками F-16 Україні займе місяці, - Держдепартамент

Представник Держдепу Стен Браун заявив, що надання літаків має відбутися у два етапи. Спочатку необхідно надати ліцензію на навчання українських льотчиків, а потім визначити, чи будуть літаки передані третьою стороною чи іншим способом.

Будь-які потенційні поставки винищувачів F-16 в Україну, чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників, займуть кілька місяців. І хоча американська сторона не оголосила про постачання літаків, Вашингтон підтримує наміри інших союзників надати Києву бойову авіацію. Про це 19 червня повідомив Military Times із посиланням на представника Держдепартаменту США з військово-політичних питань Стена Брауна.

Дебати з приводу відправлення західних винищувачів в Україну йдуть на повний хід з перших днів російського вторгнення. Оскільки F-16 виробляється у Сполучених Штатах, навіть союзники мають отримати дозвіл Вашингтона, щоб запропонувати літаки та відповідне навчання іншим країнам, пояснив Браун.

У травні почали з'являтися повідомлення про те, що Нідерланди розглядають можливість передачі частини свого парку F-16 Україні та хочуть якнайшвидше розпочати навчання льотчиків. У зв'язку з цим американський чиновник зазначив, що вирішення питання про передачу таких літаків Україні має бути цілісним, що включає навчання як самих льотчиків, так і фахівців з технічного обслуговування.

На думку Брауна, механізм надання F-16 має виглядати так. Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків буде отримання ліцензії на навчання льотчиків, ще до отримання дозволу на передачу літаків.

Потім перед тим, як розробляти план використання винищувачів українськими військовими, необхідно визначити, чи будуть вони передані третьою стороною чи іншим способом. Браун повідомив, що Держдепартамент вже працює над оформленням документів за запитами на передачу літаків третім сторонам.

І хоча про конкретні терміни готовності цих документів Браун нічого не сказав, він наголосив, що всі формальності зараз проходять набагато швидше.

"Те, на що раніше витрачалися місяці та тижні, щоб пройти через міжвідомчий процес затвердження, зараз відбувається за лічені години", — підкреслив представник Держдепу.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 19 червня заявив, що Київ отримає західні винищувачі не раніше 2024 року. За його словами, бойова авіація західних зразків — це складний вид озброєння і до їхнього прибуття в Україну необхідно підготуватися.