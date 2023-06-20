Понад $23 млн від Норвегії: Україна отримає кошти на підтримку ядерної безпеки

Частину коштів, $9,3 млн, буде виділено на підтримку роботи МАГАТЕ в Україні. Решта буде спрямована на розширення співробітництва в галузі ядерної безпеки.

Уряд Норвегії готовий збільшити підтримку ядерної безпеки в Україні і для цього у 2023 році виділить 250 млн норвезьких крон ($23 млн). Така підтримка здійснюється через загрозу ядерної катастрофи через вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Норвегії від 19 червня.

"Військові дії Росії в порушення міжнародного права чинять серйозний тиск на ядерну безпеку в Україні. Ядерна аварія в Україні може мати наслідки і за межами країни", — заявили норвезькі дипломати.

Повідомляється, що частину коштів, а саме $9,3 млн буде спрямовано на підтримку роботи МАГАТЕ в Україні, співробітники якого присутні на Чорнобильській АЕС, Запорізькій АЕС, окупованій Росією, і трьох інших діючих атомних електростанціях країни.

За словами міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт, експерти агентства надають міжнародній спільноті незалежні та правдиві оцінки стану ядерних об'єктів в Україні.

"Для нас важливо мати доступ до такої незалежної інформації. Вони також надають технічну підтримку та допомогу для запобігання ядерній аварії", — заявила голова норвезької дипломатії.

Решта коштів буде спрямована на розширення співробітництва в галузі ядерної безпеки. Зазначається, що понад $14 млн буде спрямовано на зниження ризиків викиду радіоактивних речовин та зникнення радіоактивних матеріалів.

"Ми допоможемо українській владі відновити безпечну та надійну експлуатацію об'єктів та районів, які безпосередньо постраждали від подій воєнного часу. Відновлення інфраструктури та контролю в Чорнобилі займатиме центральне місце", — уточнила Хюітфельдт.

У заяві йдеться, що контроль та управління виділених коштів здійснюватиметься Директоратом радіаційного захисту та ядерної безпеки (DSA).

Раніше Фокус наводив думку експерта в галузі атомної енергетики Володимира Борисенка, який розповів про загрозу катастрофи на Запорізькій АЕС. За його словами, ймовірність повторення катастрофи подібної до чорнобильської у тому випадку, якщо російські війська підірвуть ЗАЕС, виключена.